Täuschende Homepage: Betrug beim Uhrenkauf

Doch er vermisst bis heute eine Bestellbestätigung, dafür wurde der Betrag zweimal abgebucht. „Und zwar nicht von der Firma, die laut Homepage da am See in Niederösterreich ansässig ist, sondern von einem polnischen Konto“, so der Kärntner, der nun 882 Euro los ist und, wie in solchen Betrugsfällen immer, keinen Kontakt zur vermeintlichen Firma bekommt.