Die Frauen in der EU

Noch drei Tage, dann haben wir auch diesen Wahlkampf geschafft. Wenig aufschlussreiche Elefantenrunden mit den immer gleichen Botschaften: Illegale Migration stoppen, Wohlstand sichern. Frieden in der Ukraine und in Israel. Inhaltlich liegen die Spitzenkandidaten – abgesehen von der FPÖ – gar nicht so weit auseinander.