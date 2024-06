„Ich wurde nach Liste von Männernamen gefragt“

„Kein Generalverdacht gegen alle Menschen, die kommen“

Nach der tödlichen Messerattacke in Mannheim, bei dem am Freitag ein Polizist von einem 25-jährigen Afghanen getötet wurde, spricht sich Schilling für einen Rechtsstaat und ein Strafrecht aus, „das in voller Härte eingesetzt wird.“ Zudem müsse man Debatten führen, was es brauche, um ein gemeinsames Weltbild herzustellen. „Gleichzeitig finde ich es schwierig, einen Generalverdacht gegen alle Menschen auszusprechen, die kommen. Also, ja, wir haben ein Problem. Ja, wir müssen damit umgehen. Aber kein Generalverdacht und gemeinsame Asyl und Migrationspolitik.“