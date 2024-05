Liste DNA im EU-Wahlkampf: Damit will sie punkten

Die Liste DNA (Demokratisch, Neutral, Authentisch) will nach den Wahlen am 9. Juni ins EU-Parlament einziehen. Spitzenkandidatin ist Medizinerin Maria Hubmer-Mogg. Ihre wichtigsten Forderungen präsentierte sie bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Graz. Viele Inhalte der Liste ähneln jenen der FPÖ.