Rollator gefunden, Person abgängig: Suchaktion

In St. Veit wurde am Dienstag, 4. Juni, am frühen Nachmittag ein verwaister Rollator gefunden. Weit und breit konnte die Besitzerin oder der Besitzer der Gehhilfe nicht entdeckt werden. Sofort stand die Befürchtung im Raum, die Person könnte in die Glan gefallen sein. Eine Suchaktion läuft.