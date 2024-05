Beherzte Retter trainierten in den Katakomben

Alter 42, zweifache Mutter. Auf einem Spaziergang in einem Wald nahe Eisenhüttl ist die Burgenländerin vom Weg abgekommen und hat sich verirrt. Eine Suchaktion mit einem Großaufgebot an Helfern lief an. Als die Nacht hereinbrach und die Temperatur in den Keller sank, wuchs die Sorge um die Vermisste. Die Dalmatinerdame einer Rettungshundestaffel stöberte die abgängige Frau auf – gerettet!