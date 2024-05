EU-Kommission verschärft Regeln für Temu

Die EU-Kommission verschärft die Regeln für Temu. Die Brüsseler Behörde stufte den chinesischen Online-Händler am Freitag im Rahmen des Gesetzes für digitale Dienste (Digital Services Act – DSA) offiziell in die Kategorie der sehr großen Online-Plattformen ein. Temu hat nach eigenen Angaben monatlich rund 75 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in der EU.