Handel stellt Aktionsplan gegen Temu und Co vor

Billigprodukte aus China überschwemmen den europäischen Markt via „Quick Commerce“-Plattformen. Die Zollbehörden sind laut Handelsverband überfordert, wie die Interessenvertretung am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Ein Acht-Punkte-Aktionsplan für Fairness im digitalen Handel soll die Situation verbessern. So soll etwa die Zollfreigrenze auf null Euro herabgesetzt werden, also de facto fallen.