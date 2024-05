Neues Gutachten: Woran starb dreifache Mutter?

Die Aufklärungsrate bei Morden liegt in Österreich bei rund 95 Prozent. Kaum einer der Täter kommt also ungeschoren davon. Da ist der Fall aus dem 170-Seelen-Ort Edling in Eberndorf schon eine besonders unglückliche Ausnahme. Denn seit 16 Monaten scheinen die Ermittlungen um den Tod einer dreifachen Mutter in einer Sackgasse zu stecken.