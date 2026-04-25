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SP-Kärnten Konferenz

„Lohnt sich, für die Leute da draußen zu kämpfen!“

Kärnten
25.04.2026 17:00
LH Daniel Fellner gab sich kämpferisch, hat einen Gegner im Visier.
LH Daniel Fellner gab sich kämpferisch, hat einen Gegner im Visier.(Bild: Felix Justich)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Die Kärntner SPÖ lud zur „Kärnten Konferenz“ in die St. Veiter Blumenhalle und gab sich mit Blick auf die kommenden Wahlen selbstbewusst. Neue Werbesujets wurden vorgestellt, Ex-Klubobmann Herwig Seiser geehrt.

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Viel ist derzeit die Rede davon, was die Sozialdemokratie den Menschen noch bieten kann. Die „Kärnten Konferenz“ der SPÖ in der St. Veiter Blumenhalle versuchte, darauf überzeugende Antworten zu geben – ein Thema stand besonders im Fokus: die Leistbarkeit.

Denn viele ächzen unter der Teuerung der vergangenen Jahre – „Trumpflation“ nennt SP-Staatssekretärin Michaela Schmidt diese. „Wir möchten, dass es allen gut geht“, erklärt Landesvize Gaby Schaunig mit Blick auf Bemühungen wie die Wohnbauhilfe. „Es ist so überheblich zu sagen, dass 1000 Euro im Jahr nichts sind.“

Auch Landeshauptmann Daniel Fellner will sich „das nicht schlechtreden lassen“. Und Gastgeber Martin Kulmer, Bürgermeister von St. Veit, betont: „Wir wollen Bildung, das Leben und Wohnen wieder leistbar machen, gleiche Chancen für alle schaffen.“

Von Gastgeber Martin Kulmer (l.) gab es ein besonderes Buch als Geschenk für LH Daniel Fellner ...
Von Gastgeber Martin Kulmer (l.) gab es ein besonderes Buch als Geschenk für LH Daniel Fellner (r.).(Bild: Felix Justich)
Werbeprofi Daniel Pipal stellt die neuen Werbesujets für die kommende Wahl vor.
Werbeprofi Daniel Pipal stellt die neuen Werbesujets für die kommende Wahl vor.(Bild: Felix Justich)
Moderatorin Magdalena Lobnik im Gespräch mit den SP-Regierungsmitgliedern Matthias Reichmann, ...
Moderatorin Magdalena Lobnik im Gespräch mit den SP-Regierungsmitgliedern Matthias Reichmann, Marika Lagger-Pöllinger, Beate Prettner, Gaby Schaunig und Daniel Fellner (vlnr).(Bild: Felix Justich)
Staatssekretärin Michaela Schmidt (l.) machte ebenfalls ihre Aufwartung.
Staatssekretärin Michaela Schmidt (l.) machte ebenfalls ihre Aufwartung.(Bild: Felix Justich)
Die „Mitten im Leben“ Tour wurde mit Teilnehmern besprochen.
Die „Mitten im Leben“ Tour wurde mit Teilnehmern besprochen.(Bild: Felix Justich)

„Wir“ als Gegenentwurf zu „trennen und spalten“ 
„Wir müssen das ,Wir‘ wieder stärken“, beruft sich der Landeshauptmann auf den „Auftrag“ des Bundespräsidenten, auf den „Zusammenhalt“ zu schauen. „Aber es gibt eine Partei, die trennt, spaltet, hetzt“, nimmt Fellner die FPÖ ins Visier. „Die Freiheitlichen sind die Freunde von Putin, die Groupies von Orbán, die Fanboys von Trump.“ Er gibt sich kämpferisch: „Es lohnt sich, für die Leute da draußen zu kämpfen.“

So findet sich das Motto auch in neuen Sujets für die Wahl: „Wir für hier“. „Es ist wie ein Gütesiegel, ein Versprechen, dass man sich kümmert“, erklärt Werbeprofi Daniel Pipal. „Ziel ist ein einheitlicher Auftritt.“

Der geehrte Herwig Seiser hielt eine kämpferische Dankesrede.
Der geehrte Herwig Seiser hielt eine kämpferische Dankesrede.(Bild: Felix Justich)
Landtagspräsident Andreas Scherwitzl hielt die Laudatio.
Landtagspräsident Andreas Scherwitzl hielt die Laudatio.(Bild: Felix Justich)
Gratulation für Herwig Seiser auch von Alt-LH Peter Ambrozy.
Gratulation für Herwig Seiser auch von Alt-LH Peter Ambrozy.(Bild: Felix Justich)
Herwig Seiser (5vr) mit den Gratulanten auf der Bühne.
Herwig Seiser (5vr) mit den Gratulanten auf der Bühne.(Bild: Felix Justich)

Höchste Auszeichnung für Seiser
Im Rahmen der Konferenz wurde dann auch ein SP-Urgestein geehrt. „Er ist ein großartiger Parlamentarier und Freund, ein verlässlicher Sozialdemokrat“, streut Landtagspräsident Andreas Scherwitzl Ex-Klubobmann Herwig Seiser Rosen, der die Viktor-Adler-Plakette erhielt – die höchste SPÖ-Auszeichnung. „Es geht darum, dass man weiterhin um die Demokratie kämpft“, fordert der derart Geehrte mit Blick auf „faschistoide Oligarchen“ und die FPÖ: tosender Applaus – der Kärntner Wahlkampf scheint eröffnet ...

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