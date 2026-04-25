„Wir“ als Gegenentwurf zu „trennen und spalten“

„Wir müssen das ,Wir‘ wieder stärken“, beruft sich der Landeshauptmann auf den „Auftrag“ des Bundespräsidenten, auf den „Zusammenhalt“ zu schauen. „Aber es gibt eine Partei, die trennt, spaltet, hetzt“, nimmt Fellner die FPÖ ins Visier. „Die Freiheitlichen sind die Freunde von Putin, die Groupies von Orbán, die Fanboys von Trump.“ Er gibt sich kämpferisch: „Es lohnt sich, für die Leute da draußen zu kämpfen.“