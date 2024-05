Wie die SPÖ Arbeitslosigkeit nun abschaffen möchte

Einen vorbelasteteren Ort hätte sich Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich für sein Prestigeprojekt kaum suchen können. In seiner vorherigen Funktion als AMS-Chef in Österreichs größtem Bundesland initiierte er das weltweit erste Arbeitsplatzgarantie-Modell – und das ausgerechnet im Marienthal bei Wien, wo in den 1930er-Jahren eine bekannte Studie über die Auswirkungen lang andauernder Arbeitslosigkeit erstellt wurde. Mit dem Ziel, alle langzeitarbeitslosen Personen der niederösterreichischen Gemeinde Gramatneusiedl wieder in Arbeit zu bringen. Unter wissenschaftlicher Begleitung der Universitäten Oxford und Wien startete Hergovich im Oktober 2020 schließlich das auf drei Jahre angelegte Projekt.