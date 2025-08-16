Kreml jubelt und will Trump zu Sprachrohr machen

Mit einer realitätsfernen Wahrnehmung fiel der Vizechef des russischen Föderationsrats Konstantin Kossatschow auf, der den Gipfel gar als „gemeinsamen Erfolg“ von Trump und Putin verkaufen wollte. Der US-Präsident verkündete jedoch nach dem Treffen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage vor der Presse: „Wir haben das Ziel noch nicht erreicht.“ Daran stören sich die russischen Staatsmedien nicht. Viel lieber wird betont und hochgespielt, dass der US-Präsident den Kreml-Chef als starken Menschen gelobt habe. „Er ist ein starker Kerl. Er ist knallhart und so. Aber es war ein sehr herzliches Treffen“, zitiert etwa RIA Novosti aus Trumps Interview mit Fox News.