Streit um Arbeitszeit: Wirtschaftskammer legt nach

Für viele rechnet sich Mehrarbeit nicht

Es brauche eine ehrliche Unterscheidung zwischen jenen, die wegen Betreuungspflichten Unterstützung benötigen, und jenen, die ohne Verpflichtungen schlichtweg nicht mehr arbeiten wollten „und sich somit aus dem Solidarsystem verabschieden“. Mahrer verweist zudem auf Daten der Agenda Austria: 320.000 Menschen würden freiwillig in Teilzeit arbeiten, weil sich für sie Mehrarbeit nicht rechnen würde.