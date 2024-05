VW California: Das kann der neue Reise-Bulli

California Beach Tour: Die zweite Ausbaustufe. Er – und das verbindet ihn mit dem „Beach Camper“, „Coast“ und „Ocean“ – ist serienmäßig mit einem drehbaren sowie in der Höhe einstellbaren Fahrer- und Beifahrersitz, den zwei ergonomisch optimierten Klappstühlen in der Heckklappe, einer Beleuchtung im Aufstelldach (inkl. Schwanenhalsleuchte und 45-Watt-USB-Schnittstellen), Schiebefenstern in der linken und rechten Schiebetür sowie der neu entwickelten Camper-Bedieneinheit (Screen) in der C-Säule auf der Beifahrerseite ausgerüstet.