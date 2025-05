„Armutszeugnis!“ Kritik nach Hasenhüttl-Aus

Immerhin wird Hasenhüttl menschlich als auch fachlich in der Fußball-Welt geschätzt. Dass die Zusammenarbeit nicht mehr von Erfolg geprägt war, war allen ersichtlich. Auch, dass der Steirer – zumindest in dieser Saison – keine Lösung für die sportliche Talfahrt mehr parat hatte, ist klar. Doch in Deutschland sieht man hier vor allem beim Verein selbst die Schuld.