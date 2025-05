Kärntner erzählt: So habe ich den Papst getroffen

21. Februar 2025. Fast 7000 Diakone aus 100 Ländern nahmen am dreitägigen großen Heilig-Jahr-Treffen in Rom teil. Darunter auch Jakob Marinus Mokoru, Diözesanjugendseelsorger der Diözese Gurk und Diakon im Dekanat St. Andrä im Kärntner Lavanttal. In der Basilica di Sant‘Andrea della Valle in der Innenstadt stand ein Vortrag (Kathese) samt Fragestunde eines gewissen US-Kardinals namens Robert Francis Prevost zum Thema „Zeichen der Hoffnung im diakonischen Dienst“ auf dem Programm.