Taucher bei Bergung von Luxusjacht gestorben

Das medizinische Personal an Bord der Schiffkrane versuchte noch, den Taucher wiederzubeleben, als er an die Oberfläche gebracht wurde – doch vergeblich. An der Leiche des 39-Jährigen wurden keine Verletzungen festgestellt. Er war ein Mitarbeiter von Tmc Marine, dem Unternehmen, das mit der „Bayesian“-Bergung beauftragt ist.