Zusammenbruch der Ukraine „entferntes Szenario“

Der polnische Analyst Marek Świerczyński hält einen Zusammenbruch der Ukraine für ein „sehr entferntes Szenario“. „Wenn das passiert, würde es Schockwellen nicht nur nach Polen schicken, sondern wir fänden uns in einer ganz anderen Welt wieder, in der dann noch nie da gewesene Entscheidungen getroffen würden“, sagte er am Freitag.