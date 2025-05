So süß! Baby-Baumstachler entzückt Zoo Salzburg

Wie bei den stacheligen Baumbewohnern üblich, kam das einzelne Jungtier am Boden zur Welt. Dort wird es an einem geschützten Ort platziert und von der Mutter meist in der Nacht versorgt. Nachdem der Nachwuchs zwar voll entwickelt und mit Stacheln, die kurz nach der Geburt aushärten, auf die Welt kommt, sich dann aber wenig bewegt, fällt er kaum ins Auge. „Das ist von der Natur so vorgesehen“, weiß Kuratorin Lisa Sernow.