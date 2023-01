Aus für YouTube-Hits: Flut-Straße endlich gesperrt

Wasserschlag ist ziemlich endgültig

Doch viele unterschätzen die Bugwelle, die ein nur wenig höheres Tempo auslöst. Was dann passiert, ist, dass das Wasser die Stelle erreicht, an der der Motor Luft ansaugt. Dadurch saugt er Wasser an, das dann in die Zylinder gerät. Da sich Wasser im Gegensatz zum Kraftstoff-Luft-Gemisch nicht verdichten lässt, der Kolben aber trotzdem nach oben fährt, verbiegt sich die jeweilige Pleuelstange. Ende Gelände. Wasserschlag heißt das. Wenn es älter ist, kann man das Auto dann gleich zum Schrottplatz schleppen lassen.