Italien macht Alfa Ärger wegen Produktion in Polen

Die Marke Alfa Romeo, die sich im Besitz von Stellantis befindet und in der italienischen Automobilgeschichte verwurzelt ist, stellte am Mittwoch den „Milano“ vor, der nach der Stadt Mailand benannt ist, in der Alfa Romeo 1910 gegründet wurde. Gebaut wird er im polnischen Werk Tychy - als erstes Modell von Alfa Romeo, das vollständig außerhalb Italiens hergestellt wird.