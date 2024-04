Alfa Romeo Milano: Hauptsache Italien?

Das Cockpit gehört sicher zum Schönsten, was in dieser Klasse derzeit angeboten wird. Ein in Rundinstrument-Tubes integriertes 10,25-Zoll-Display, dazu ein zentraler Touchscreen in der gleichen Größe, der nicht aufgesetzt wurde, sondern harmonisch im Armaturenbrett sitzt. Darunter eine Reihe echter Knöpfe, allerdings keine Drehregler. Auch am Lenkrad keine Touchelemente, sondern echte Tasten. Gut so! Die Einheit mit Fahrwahl- und Fahrmodusschalter & Co kennt man aus anderen Stellanten.