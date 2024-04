Hyundai i30: Update für den Erfolgskoreaner

Die aktuelle dritte Generation bekommt eine neue Front, an der Kühlergrill, Stoßfängereinsatz und die Einfassungen der Nebelscheinwerfer neugestaltet wurden. Die sportliche N Line zieren vorne eine markante Gitterstruktur am Kühlergrill und ein Metallakzent, der sich auch in den neuen Seitenschwellerverkleidungen wiederfindet. Dazu gibt es neue 18-Zoll-Alus.