Fall Stefi P.: „Es gibt keinen Mord aus Liebe“

Das Empfinden alleine sei noch kein Problem, sagt Michaela Gosch. Das entstehe erst dann, wenn ein Partner beginnt, den anderen zu kontrollieren und Vorschriften zu machen. „Nicht jede Eifersucht ist gleich Gewalt – aber man muss sie ernst nehmen. In einer gesunden Beziehung muss man damit selbst einen Umgang finden – nicht der Partner oder die Partnerin.“