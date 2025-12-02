Ex-EU-Kommissar folgt jetzt auf Harald Mahrer

Stocker wollte „Polit-Profi“

Kanzler Christian Stocker hatte bekanntlich das Vorschlagsrecht für den Posten – und hat sich mit Hahn zwar nicht für einen klassischen Banker, aber für einen über die Partei- und Ländergrenzen hinweg anerkannten EU-Politiker entschieden. Hahn, der vor seiner Zeit in Brüssel für die ÖVP auch Wissenschaftsminister war, ist derzeit als EU-Beauftragter für Zypern tätig und wird das neue Amt offenbar wohl zusätzlich, jedenfalls aber ab 1. Jänner 2026 bekleiden. Immerhin winken 88.000 Euro Jahresgage für einen der bestbezahlten Nebenjobs der Republik.