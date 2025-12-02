Schon wieder! Trump döst während einer Sitzung ein

Außenminister Marco Rubio setzte während einer öffentlichen Kabinettssitzung gerade zu einer bedeutungsschwangeren Rede an. Er philosophierte über die Lage der Welt und geschlossene Waffenstillstände unter der Führung der USA. Dabei zeigte er mit seinem Finger Richtung Trump, der neben ihm saß. All das wäre ohne die starke Führung des US-Präsidenten nicht möglich gewesen, so Rubio.