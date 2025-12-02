Vorteilswelt
„Bullen-Kolumne“

Das darf doch einfach nicht VAR sein!

Salzburg
02.12.2025 23:01
Ratkov (M.) und die Bullen hätten einen Elfer bekommen müssen.
Ratkov (M.) und die Bullen hätten einen Elfer bekommen müssen.(Bild: GEPA)

Seit 2021 kommt in der österreichischen Bundesliga der „Video Assistant Referee“ – kurz VAR – zum Einsatz. Ist der Fußball dadurch fairer geworden? Sicher! Das bleibt bei den Zuschauern, Trainern und Spielern aber nicht hängen. Im Gegensatz zu den eklatanten Fehlentscheidungen, die es laufend gibt. Letztes Beispiel: der nicht gegebene Elfmeter für Red Bull Salzburg beim 1:1 in Altach.

„Für mich ist das alles andere als professionell, diesen nicht zu pfeifen. Da habe ich einen Riesenhals“, schimpfte Bullen-Coach Thomas Letsch. Wie fast alle dachte er sich: Das darf einfach nicht wahr (oder „VAR“) sein! Während Schiri Christian-Petru Ciochirca schon nach der Partie seinen Fehler einräumte, tat der Videoreferee das erst gestern.

Lesen Sie auch:
Salzburg-Torhüter Alexander Schlager.
Krone Plus Logo
Schlager-Klartext
Darum stolpert Red Bull Salzburg über die Zwerge
02.12.2025

Salzburg war nicht zum ersten Mal Leidtragender eines folgenschweren Patzers der Spielleitung. Man denke an das Titelfinish 2024. Die Bullen haben freilich aber auch schon davon profitiert. Statt diese Dinge aufzuwiegen, sollte man sich viel lieber endlich einmal Gedanken machen, warum es so viele inakzeptable Ausrutscher gibt.

Lesen Sie auch:
Maurits Kjaergaard laboriert derzeit an einer Verletzung.
„Krone“-Kolumne
Sieht man Kjaergaard 2025 noch am Platz?
01.12.2025

Die Phrase „Menschen machen Fehler“ reicht nicht aus. Wenn sich die Fehler nämlich wiederholen, ist es eine Frage der Qualität. Dann sind die Leute, die im Meidlinger Keller am Bildschirm sitzen und immer wieder falsch entscheiden, einfach nicht dafür geeignet.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
