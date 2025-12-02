Vorteilswelt
Star der U17-WM

Bayern & Co. an Moser dran? Das sagt sein Manager

Kärnten
02.12.2025 20:59
Johannes Moser geigte bei der U17-WM in Katar groß auf.
Johannes Moser geigte bei der U17-WM in Katar groß auf.(Bild: APA/ÖFB/ANDREAS PICHLER)

Bei der U17-WM in Katar zeigte der Guttaringer Johannes Moser als Torschützenkönig mit acht Treffern groß auf. Nun sollen europäische Topklubs die Fühler nach dem 17-Jährigen ausgestreckt haben. Sein Manager Christian Sand klärt gegenüber der „Krone“ auf.

Hoffenheim, Dortmund, Bayern München, Ajax, Juventus – absolute Topklubs sollen ihre Fühler nach einem 17-jährigen Guttaringer ausgestreckt haben: Johannes Moser.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Folgen Sie uns auf