Sieg über Deutschland

Spaniens Weltmeisterinnen gewinnen Nations League

Fußball International
02.12.2025 20:44
Claudia Pina
Claudia Pina(Bild: EPA/Kiko Huesca)

Spanien hat auch die zweite Austragung der Women‘s Nations League gewonnen. Die Weltmeisterinnen setzten sich im Final-Rückspiel in Madrid gegen Deutschland mit 3:0 (0:0) durch.

Die Spanierinnen führten die Gäste nach der Pause phasenweise vor und begeisterten die 55.843 Zuschauer im Estadio Metropolitano mit Traumtoren. Zweimal Claudia Pina (61., 74.) sowie Supertalent Vicky Lopez (68.) trafen für die alten und neuen Nations-League-Champions.

(Bild: EPA/Juanjo Martín)

Nachdem die Deutschen im Hinspiel am Freitag unglücklich nur 0:0 gespielt hatten, hielten sie sich auswärts eine Stunde lang schadlos. Dann schlugen die ohne die verletzte Weltfußballerin Aitana Bonmati angetretenen Spanierinnen innerhalb einer Viertelstunde dreimal zu.

