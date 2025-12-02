Vorteilswelt
Nach Roter Karte

Hartberg-Protest gegen Sperre von Trainer Schmid

Fußball National
02.12.2025 20:50
Manfred Schmid
Manfred Schmid(Bild: GEPA)

Der TSV Hartberg hat bei der Fußball-Bundesliga Protest gegen die Sperre von Trainer Manfred Schmid eingelegt. 

Schmid war vom Strafsenat nach seiner Roten Karte im Nachgang der Partie gegen Sturm Graz (0:1) wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung für eine Partie gesperrt worden.

„Mit der Leistung des Schiedsrichters konnte man am Sonntag nicht zufrieden sein, wie Videosequenzen bei einigen (spielentscheidenden) Szenen zeigen“, hieß es vom TSV am Dienstagabend. Nächster Hartberger Gegner ist der LASK.

