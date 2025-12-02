Österreichs Frauen verlieren gegen Niederlande

Oranje in Hälfte zwei nicht aufzuhalten

In der zweiten Hälfte zogen die Niederländerinnen aber das Tempo an. Mit einem ersten Zwischenspurt zogen sie auf 19:13 davon, und nutzten die ob des Drucks häufiger gewordenen rot-weiß-roten Ballverluste gnadenlos aus. Freilich sorgte in der letzten Viertelstunde auch die für Ivancok ins Spiel gekommene 30-jährige Antonija Mamic zeitweise für guten Rückhalt für die junge ÖHB-Equipe. Allerdings wirkten sich Wechsel auch unter den ÖHB-Feldspielerinnen dann kräftig auf das Ergebnis aus, zudem musste Kapitänin Ines Ivancok-Soltic in der 54. Spielminute verletzt vom Feld.