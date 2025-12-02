Vorteilswelt
„Pause hat gut getan“

500 Tage nach Olympia-Bronze steigt das Comeback

Sport-Mix
02.12.2025 20:20
Michaela Polleres
Michaela Polleres(Bild: GEPA)

Die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Michaela Polleres gibt am Sonntag knapp 500 Tage nach ihrem Bronze-Coup von Paris ihr Comeback.

Die Niederösterreicherin hob am Dienstag zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ab, in Tokio meldet sie sich auf der World-Tour zurück. In der Weltrangliste fiel Polleres durch die Pause vom dritten auf den 23. Rang zurück. Bis zum Juni 2026 bzw. dem Start in die Olympia-Qualifikation möchte die 28-Jährige zurück in die Top acht kommen.

„Große Lust auf Judo“
Damit wäre „die Silberne“ der Tokio-Spiele wieder für alle Top-Events gesetzt. „Die Pause hat mir – nach vier stressigen Jahren – richtig gutgetan. Jetzt habe ich wieder große Lust auf Judo“, sagte Polleres. Ihre Konkurrenz in der Klasse bis 70 kg ist jedenfalls stark. Gegen eine solche hat sich auch die als Nummer vier gesetzte Lubjana Piovesana am Samstag in der Kategorie bis 63 kg durchzusetzen. Das ÖJV-Duo wird danach eine Woche im Kodokan, der ältesten und bedeutendsten Judo-Schule der Welt, mit Japans Nationalteam und weiteren Klasse-Athleten trainieren.

