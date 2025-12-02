500 Tage nach Olympia-Bronze steigt das Comeback

„Große Lust auf Judo“

Damit wäre „die Silberne“ der Tokio-Spiele wieder für alle Top-Events gesetzt. „Die Pause hat mir – nach vier stressigen Jahren – richtig gutgetan. Jetzt habe ich wieder große Lust auf Judo“, sagte Polleres. Ihre Konkurrenz in der Klasse bis 70 kg ist jedenfalls stark. Gegen eine solche hat sich auch die als Nummer vier gesetzte Lubjana Piovesana am Samstag in der Kategorie bis 63 kg durchzusetzen. Das ÖJV-Duo wird danach eine Woche im Kodokan, der ältesten und bedeutendsten Judo-Schule der Welt, mit Japans Nationalteam und weiteren Klasse-Athleten trainieren.