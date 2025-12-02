Vorteilswelt
Premier League

Fulham gegen Manchester City ab 20.30 Uhr LIVE

Premier League
02.12.2025 05:08
City-Goalgetter Erling Haaland
City-Goalgetter Erling Haaland(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

14. Spieltag in der Premier League: Manchester City muss heute ab 20.30 Uhr bei Fulham bestehen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.30 Uhr live dabei (siehe Ticker unten).

0 Kommentare

Hier gibt es den Liveticker:

City konnte am Wochenende den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal auf fünf Punkte verkürzen. Heute müssen Foden und Co. nachlegen, um den Londonern weiter im Nacken zu sitzen.

Arsenal ist am Mittwoch gegen Brentford im Einsatz.

