„Bodenlos!“ – Trainings-Farce erhitzt die Gemüter

„Das ist nicht ok!“

Klare Worte fand auch Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser. Dem es sauer aufstieß, dass die Athleten über die Heli-Thematik befragt wurden. „Das sollten nicht wir entscheiden, da stehen genug gescheite Leute am Berg oben“, meinte der Tiroler. „Uns zu fragen und sich dann womöglich im Nachhinein so abzuputzen, ist nicht ok.“ Das sah auch Vincent Kriechmayr so, der nach dem provisorischen Ziel am Harrier-Sprung mit den Skischuhen ins Ziel gerutscht kam: „Es ist unten sehr wenig Schnee, sind einige Steine – das will ich meinem Servicemann nicht antun.“