„Bodenlos!“ – Trainings-Farce erhitzt die Gemüter

Das erste Abfahrtstraining in Beaver Creek entwickelte sich zu einer Farce, ließ die Gemüter erhitzen. Denn: Die FIS ließ die Fahrer bei dichtem Nebel entgegen dem Reglement ohne bereit stehenden Rettungshubschrauber fahren. Die gute Nachricht: Nach knapp dreieinhalb Stunden waren alle 76 Starter gesund im Ziel.
Die „Krone“ berichtet aus Beaver Creek
Im Zielstadion der Birds of Prey machte sich einheitliches Köpfeschütteln breit, das erste Training für die Abfahrt in Beaver Creek sorgte für Gesprächsstoff. „Bodenlos und wirklich grenzwertig – das kann nicht im Sinne des Rennfahrens sein“, schimpfte Stefan Eichberger. Und Marco Schwarz, der erstmals seit seinem schweren Sturz vor zwei Jahren in Bormio die Abfahrtsski anschnallte, wütete: „Das war eine ziemliche Frechheit, ehrlich gesagt. Da brauchen wir über das Thema Sicherheit nicht zu weiterdiskutieren.“
Ja, das erste Training auf der verkürzten „Birds of Prey“ in Beaver Creek ließ die Gemüter hochgehen. Weil phasenweise Schneefall und so dichter Nebel auf der Strecke war, dass nicht nur ständig unterbrochen war, das Training weit über drei Stunden dauerte. Sondern in erster Linie, weil aufgrund der schlechten Sicht nicht einmal ein Helikopter bereitstand – obwohl dies im Reglement der FIS verankert ist.
Für den Notfall stand lediglich ein Ärzteteam im Zielbereich parat, hätte die verwundeten Athleten ins Medical Center nach Vail befördert. „Wenn da was passiert, schauen wieder alle blöd aus der Wäsche“, ärgerte sich Schwarz. Und Stefan Babinsky meinte: „Das ist im Reglement verankert, daran sollte man sich halten und nicht einfach wahllos ändern – das kann ich nicht so einfach in Kauf nehmen.“
„Das ist nicht ok!“
Klare Worte fand auch Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser. Dem es sauer aufstieß, dass die Athleten über die Heli-Thematik befragt wurden. „Das sollten nicht wir entscheiden, da stehen genug gescheite Leute am Berg oben“, meinte der Tiroler. „Uns zu fragen und sich dann womöglich im Nachhinein so abzuputzen, ist nicht ok.“ Das sah auch Vincent Kriechmayr so, der nach dem provisorischen Ziel am Harrier-Sprung mit den Skischuhen ins Ziel gerutscht kam: „Es ist unten sehr wenig Schnee, sind einige Steine – das will ich meinem Servicemann nicht antun.“
Alles in allem war es ein Tag zum Vergessen. Den die Veranstalter und die FIS aber in Kauf nahmen – kein Wunder beim Blick auf den Wetterbericht. Denn die Wettervorhersagen für die kommenden Tage sind noch schlechter. Man wollte sichtlich alles tun, um das Training durchzupeitschen. Damit wäre eine Abfahrt am Donnerstag, dem schönsten Tag der Woche, möglich. „Klar, wir alle wollen ein Rennen fahren“, meint Eichberger. „Aber man muss sich schon die Frage stellen, zu welchem Preis ...“
Hemetsberger auf Rang vier
Schnellster war übrigens der Schweizer Marco Odermatt, der aber wie viele andere ein Tor ausließ. Bester Österreicher: Daniel Hemetsberger auf Rang vier. „Ich bin im Mittelteil einmal ziemlich in die Garage gefahren, sonst war es ok“, befand der Oberösterreicher. Die sportliche Aussagekraft des gestrigen Trainings war aber gleich null. Und wurde zur Nebensache ...
