Hyundai i30 Fastback N: Feingeist & Kompaktrakete

Für diese wohlfeilen 4000 Euro Aufpreis bekommt man nicht nur 25 PS mehr, sondern vor allem u.a. eine Sportbremsanlage mit 345er-Scheiben vorn, 19-Zoll-Alus mit Pirelli P-Zero der Größe 235/35 (statt Michelin 225/40 R18), ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial sowie - und das kann süchtig machen - die Sportauspuffanlage mit Klappensteuerung. So peinlich man das als gereifter Erwachsener finden kann, wenn jemand mit so etwas an einem Straßencafé vorbeibollert, so spaßig ist es, wenn man selber am Steuer sitzt und das Spotzen, Brabbeln und Knallen auf seine Trommelfelle einprasseln lässt.