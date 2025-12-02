Barcelona gegen Atletico Madrid ab 21 Uhr LIVE

Dank einer Schwächephase von Real Madrid hat der FC Barcelona am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in der spanischen La Liga übernommen. Heute empfangen die Katalanen Atletico Madrid. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei (siehe Ticker unten).
Im vorgezogenen Spiel der 19. Runde, die eigentlich erst im Jänner über die Bühne geht, kommt es heute Abend zu einem echten Kracher: Meister Barcelona trifft auf den Vierten Atletico, das nur drei Punkte hinter Robert Lewandowski und Co. rangiert.
Rivale Real muss am Mittwoch im ebenfalls vorgezogenen Match der 19. Runde bei Athletic Bilbao bestehen.
