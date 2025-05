Wo braucht es ein Rauchverbot?

Robert Rockenbauer, Leiter der „Schutzgemeinschaft für Nichtraucher“, fordert zum 50-jährigen Bestehen seiner Organisation weitreichende Rauchverbote – unter anderem in Parks, auf Spielplätzen, an Haltestellen und in der Außengastronomie. Ziel sei der bessere Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern. Auch E-Zigaretten und Zigarettenautomaten sollen strenger reguliert werden. Befürworter sehen darin einen längst überfälligen Schritt, auch hinsichtlich Jugendschutz – Gegner sprechen von Überregulierung.