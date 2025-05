Mord im Pinzgau: Neue Details zu Krisztian P.

Nun hat die Polizei ein Fahndungsfoto des flüchtigen Krisztian Papp (32) veröffentlicht, der in der Nacht auf Samstag in Maria Alm seine 34-jährige Ex-Freundin kaltblütig erschossen haben soll. Er wird per EU-Haftbefehl gesucht. Die Polizei bittet außerdem um weitere Hinweise, die zu dem Flüchtigen führen könnten.