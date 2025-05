Umfrage: Mehrheit der Deutschen für AfD-Verbot

In der aktuellen Sonntagsfrage muss die AfD einen leichten Rückgang verzeichnen, bleibt aber weiterhin die zweitstärkste politische Kraft in Deutschland. Laut der neuesten Umfrage des Instituts Insa für die „Bild am Sonntag“ verlor die Partei einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche und liegt nun bei 24 Prozent.