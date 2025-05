US-Bischof: Trumps Papst-Bild „tiefst beleidigend“

Wie berichtet, hatte das Weiße Haus am Freitag ein Foto von Donald Trump in den sozialen Medien verbreitet, das mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurde und ihn als Papst zeigt – in weißer Soutane mit Mitra, Brustkreuz und erhobenem Zeigefinger auf einem Bischofsstuhl.



Dieses KI-generierte Bild hat das Weiße Haus verbreitet: