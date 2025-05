TSV Hartberg gegen SCR Altach ab 14.30 Uhr LIVE

Altach am Schluss „sicher nicht auf dem letzten Platz“

Altach hat indes neuen Spaß am Spiel gefunden. Das 3:0 gegen die WSG war bereits der zweite Sieg in den jüngsten fünf Partien, in der Qualigruppe holten die Vorarlberger sieben Punkte. Nur der LASK (18) und Hartberg (8) sammelten mehr Zähler. „Wir werden am Ende sicher nicht auf dem letzten Platz stehen“, versprach Trainer Fabio Ingolitsch, dessen Mannschaft je einen Zähler vor Schlusslicht GAK und Austria Klagenfurt liegt. Der SCR steht vor dem ersten seiner vier „Endspiele“, es folgen Heimduelle mit dem GAK und Klagenfurt, ehe am Schluss das Gastspiel beim LASK wartet.