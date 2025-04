Mit der „Krone“ als VIP zum Basketball-Höhepunkt

Für die nächsten drei Jahre ist die Bundeshauptstadt Austragungsort der 3x3VIENNA presented by win2day, der Basketball-Hype nach WM und EM wird also fortgesetzt! Die Premiere des Turniers steigt heuer von 12. bis 15. Juni – und zwar an einer völlig neuen Location: der A1-Arena auf dem Heumarkt und mit der „Krone“ können Sie dabei sein.