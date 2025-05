Was es mit dem „Raum der Tränen“ auf sich hat

Wohnort des Nachfolgers noch unklar

Die Sakristei der Sixtinischen Kapelle wird im Zusammenhang mit der Papst-Wahl auch „Raum der Tränen“ genannt. Hierher zieht sich das neue Kirchenoberhaupt zurück, legt sein Kardinalsgewand ab und kleidet sich als Papst ein. Drei Gewänder in verschiedenen Größen liegen in der Kammer bereit. Hier ist der Pontifex noch einmal allein mit seinen Gefühlen, daher stammt der Name des Zimmers. Danach treten die wahlberechtigten Kardinäle in ihrer protokollarischen Reihenfolge vor den Neugewählten und leisten ihr Gehorsamsversprechen.