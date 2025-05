Lady Gaga begeisterte in gigantischem Kleid

So betrat der Popstar zunächst in einem scharlachroten Kleid mit gigantischer Schleppe die Riesenbühne. Anschließend enthüllte sie während ihres Songs „Abracadabra“ ein weiteres Kleid unter der roten Robe in den Farben der brasilianischen Nationalflagge: grün, blau und gelb. Bevor sie ihre Hymne „Born This Way“ anstimmte, schwenkte die Popikone eine Regenbogenflagge zu Ehren der LGBTQ-Gemeinschaft.