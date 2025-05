Blau-Weiß Linz gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

Im Streben nach dem neuerlichen Gewinn des Meistertitels benötigt Sturm Graz heute dringend Punktezuwachs. Nach den beiden „Nullern“ gegen die Wiener Austria und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenführung befinden sich die Steirer unter Zugzwang, doch auch für die Oberösterreicher steht einiges auf dem Spiel: Schon ein Remis könnte reichen, um an Rapid vorbei auf Rang fünf vorzustoßen. Diese Platzierung brächte am Ende die Teilnahme am Europacup-Play-off.