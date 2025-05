Rapid gegen Cup-Sieger WAC ab 14.30 Uhr LIVE

Die Roten Karten ziehen sich wie ein roter Faden durch die jüngsten Auftritte. „Es wäre extrem wichtig, wieder einmal ein Spiel mit elf Mann durchzubekommen“, lautete Kulovits‘ Appell an sein Team. Beim 1:5 am 20. April in Wolfsberg war Rapid-Tormann Niklas Hedl ungerechtfertigt ausgeschlossen worden. Das war der Anfang vom Untergang. Es war Rapids drittes siegloses direktes Duell in dieser Saison. „Wir haben noch was offen vom letzten Spiel. Wir wissen, dass es anders verlaufen wäre, wenn wir in Gleichzahl aufgetreten wären“, sagte Kulovits.