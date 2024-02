ÖVP beharrt auf umstrittener Klarnamenpflicht

Tursky will „Individuum habhaft werden“

Das Internet dürfe kein „rechtsfreier Raum“ sein, auch für Einzelpersonen. Dies sei einer der Grundsätze hinter der EU-Politik im digitalen Bereich der letzten Jahre. Aktuelle europäische Regulierungen, wie der Digital Services Act (DSA), würden aber vorrangig die großen Online-Plattformen in die Pflicht nehmen, nicht die User. „Wie schaffe ich es, am Ende des Tages auch einem Individuum habhaft zu werden?“, sei das Problem, das man mit der Klarnamenpflicht zu lösen versuche. Bisherige Möglichkeiten, Menschen mithilfe von IP-Adressen zu verfolgen, seien „in Wahrheit zahnlos“, so Tursky.