Profi-Gauner stahlen nur Benz, BMW und Land Rover

Die Polen stahlen weiter

Nur eine Woche später, am 29. November 2023 stahlen zwei seiner Mittäter, beide polnische Staatsangehörige und zum Tatzeitpunkt 26 Jahre alt, zwei weitere Luxusfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und BMW vom Betriebsgelände des Kfz-Logistikunternehmens. Dieses Mal ohne Unterstützung eines Firmenmitarbeiters. Die Täter wurden jedoch unweit des Tatortes von einer zufällig vorbeifahrenden Verkehrsstreife der Polizeiinspektion Perg dabei beobachtet, wie sie gerade, wie sich später herausstellte, gefälschte Kennzeichen auf die beiden gestohlenen Fahrzeuge montieren wollten. Als die beiden Täter die Polizeistreife bemerkten, flüchteten sie sofort zu Fuß in ein angrenzendes Waldgebiet. Die beiden gestohlenen Fahrzeuge ließen die Täter mit geöffneten Fahrzeugtüren und laufenden Motoren an der Örtlichkeit zurück.