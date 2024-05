Pep erklärt: „Abschied ist näher als Verbleib“

Für Liverpool beginnt unter Slot nun eine neue Zeitrechnung. „Stellt euch vor, die nächste Saison startet, und ihr wartet nicht ab, was passiert. Ihr begrüßt den neuen Trainer so, wie ihr mich begrüßt habt“, forderte Klopp. Fast neun Jahre war er an der Merseyside am Ruder. Die Reds, die zwischenzeitlich um die Meisterschaft mitgespielt hatten, beendeten die Saison schlussendlich als Tabellendritter. Am Sonntag erklang für Klopp ein letztes „You‘ll Never Walk Alone“. Dann verschwand er mit der Hand auf dem Herzen und einem roten Pullover mit der Aufschrift „I‘ll Never Walk Alone Again“.