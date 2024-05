14-Jährige plante Anschlag in Grazer Innenstadt

Das Mädchen hatte laut Polizei bereits Waffen wie ein Beil, ein Messer sowie Tatkleidung eingekauft, um damit wahllos Menschen auf dem Grazer Jakominiplatz zu attackieren. Bilder von ihren Anschlagsplänen schickte sie via Social Media an Gleichgesinnte im Ausland. Das Attentat hätte „Ungläubigen“ gelten sollen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.